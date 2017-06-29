أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مساء الأربعاء، إلى لاهاي في زيارة رسمية إلى هولندا بدعوة من رئيس وزراء مملكة هولندا مارك روته .

وسيجري السراج، خلال زيارته التي تستغرق يومين محادثات مع رئيس الوزراء الهولندي ووزير الخارجية بيرت كوندرز، تتناول تطوير العلاقات الثنائية بين مملكة هولندا ودولة ليبيا، وبحث أوجه التعاون بين البلدين في كافة المجالات .

وسيقوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس، بزيارة ميناء روتردام والالتقاء مع مدراء عدد من الشركات الهولندية، ومناقشة كيفية تكثيف العلاقات التجارية بين البلدين في مجالات متعددة، أهمهما تجهيز وإعداد جهاز خفر السواحل، والخدمات الطبية والتعليمية.