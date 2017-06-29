أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه أهالي مدينة سرت اليوم الخميس مناشدة إلى القوات المسلحة العربية الليبية، لإنقاذهم من الانفلات الأمني، الذي أصبح لا يطاق في ظل وجود عصابات السطو المسلح وعصابات الحرابة والنهب والسلب.

وحمّل الأهالي في بيان لهم مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في سرت على المجلس الرئاسي غير الدستوري والمجلس البلدي مصراتة ومجلس حكماء وشورى مصراتة مسؤولية جميع الانتهاكات التي حدثت المدينة من عمليات سطو مسلح وقتل وخطف وسرقات ممنهجة.

ووجهه أهالي سرت، إلى القيادتين العليا والعامة ورئاسة الأركان العامة في القوات المسلحة، بيان قالوا فيه: “نطالب نحن أهالي مدينة سرت بشيبها وشبابها ورجالها ونساءها بضرورة دخول الجيش الليبي إلى مدينة سرت بأسرع سرعة ممكنة؛ حيث إن الوضع في المدينة أصبح لا يطاق في ظل وجود عصابات تقوم بالسطو المسلح على أرزاق وممتلكات الناس في وضح النهار بقوة السلاح وتحت شرعية غرفة عمليات البنيان المرصوص الموجودة داخل المدينة”.

وأضاف البيان، “وصل بهذه العصابات السطو على سيارات المواطن البسيط في الطرقات وفي المنازل ولم يسلم منها أحد من كافة قبائل ومكونات المدينة، وذلك في ظل تعنت المسؤولين في الغرفة ورفضهم إخراج العصابات والمليشيات المسلحة، التي قدمت إلينا من مدينة مصراتة خلال الأسابيع الماضية”.