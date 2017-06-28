أخبار ليبيا 24 – خاص

قُتل ثلاثة أشخاص، جراء اشتباكات مسلحة بين مليشيا ما يعرف بــ ” 108 مشاة “، وكتيبة “البركي ” التابعة للجماعة الليبية المقاتلة بحي الفرناج بالعاصمة طرابلس .

وأفاد مصدر من العاصمة، بأن الاشتباكات جاءت نتيجة محاولة مليشيا البركي اختطاف أحد عناصر مليشيا 108 ليذهب ضحية تبادل إطلاق النار 3 من المدنيين الذين كانوا في سيارة قريبة من الاشتباكات .

يشار إلى أن العاصمة طرابلس تشهد حالة من التوتر الأمني والخطف والقتل الممنهج نتيجة سيطرة المليشيات الإرهابية المسلحة، وفشل الحكومات المتعاقبة والمتناحرة على السلطة داخل العاصمة .