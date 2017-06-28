أعلنت شبكة “فوكس سبورتس”، الثلاثاء، عن شراكة مع شركة فيسبوك، لبث مباريات ‭‭‭‬‬‬‬دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مباشرة عبر الإنترنت خلال موسم 2017-2018. وفقا لبلومبيرغ.

وستبث شبكة فوكس سبورتس مباريات دوري أبطال، في الولايات المتحدة مباشرة، عبر صفحتها بـفيسبوك، اعتباراً من سبتمبر المقبل.

ونقلت لبلومبيرغ عن فوكس إن اتفاق الشراكة يتضمن بث مباراتين يومياً بدور المجموعات، و4 في دور الـ16، و4 أخرى في دور ربع النهائي.

وأشارت فوكس سبورتس إلى أن بعض مباريات دوري الأبطال ستذاع حصرياً عبر فيسبوك وفوكس سبورتس جو، بينما سيذاع البعض الآخر عبر التلفزيون في نفس الوقت.

وفي محاولة أخرى لتوجه نحو البث المباشر وقع فيسبوك الشهر الماضي عقدا لبث 20 مباراة بدوري البيسبول الأميركي للمحترفين هذا الموسم.

وذكرت رابطة دوري كرة القدم الكندية أنها أبرمت اتفاقا مع تويتر الثلاثاء لبث برنامج مباشر على الهواء لمدة 30 دقيقة يتضمن أنباء المسابقة ومقابلات مع اللاعبين.