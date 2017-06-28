أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت ‏القوات البحرية التابعة لغرفة عمليات محور البحر في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الثلاثاء، من صد عملية هروب بحري من قبل بقايا المجموعات الإرهابية التي حاولت الفرار من منطقة الصابري بمدينة بنغازي.

وأفاد مصدر من الغرفة، بأنه بعد تقدم القوات المسلحة وتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية، حاولت تلك الجماعات تنفيذ عملية الهروب البحري من خلال انطلاق زوديك وعدد 2 موتو بحر من شاطيء ‫الصابري، لكن نسور البحرية تصدوا لها.

الجدير بالذكر أن القوات المسلحة أحرزت تقدمًا واضحًا في محور وسط البلاد والصابري، وبتحريرها تكون مدينة بنغازي بالكامل تحت سيطرة الجيش الليبي.