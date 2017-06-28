أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل مستشفى الميداني في طرابلس، أمس الاثنين، رجل أقدم على حرق نفسة في ساحة الشهداء بمدينة طرابلس، دون أن تعلن أي جهة عن أسباب الحادث.

وقال مدير المستشفى الميداني في طرابلس عبدالدايم الرابطي وهو الطبيب الذي أسعف الضحية – “إن الرجل الذي توفي بعدما أقدم على إحراق نفسه توجه نحو سيارتين للإسعاف في ساحة الشهداء وقال لأطقم الإسعاف إنه سيحرق نفسه و إنهم لن يستطيعوا إنقاذ حياته قبل أن يقوم بإشعال النار في نفسه”.

وأكد الطبيب أن أحد سائقي سيارتي الإسعاف حاول إيقافه ولكنه لم يتمكن من ذلك وأصيب بحروق بسيطة بعد إشعال الرجل النار في جسده.

وأضاف أن الرجل توفي في المستشفى بعد إصابته بحروق بالغة، وأن أقاربه أكدوا أنه لا يعاني من مشكلة نفسية أو عصبية خلال الفترة الماضية حسب علمهم.

وأوضح أن المواطنين قاموا بمحاولة إطفاء النار بملابسهم التقليدية – من خلال ضرب جسمه المشتعل مضيفا أن هذه الطريقة غير صحيحة حيث كان من المفترض بهم لفه بغطاء أو بطانية لإخماد النار مشيرا إلى أن الطريقة التي اتبعها المواطنون ساهمت في زيادة الاشتعال.

وتناقلت وسائل إعلام ليبية أن سوء الوضع الاقتصادي والفقر هما وراء إقدام هذا المواطن على إحراق نفسه في وقت لم تعلن أي جهة مسؤولة في طرابلس حتى الآن الأسباب التي دفعت الضحية إلى الإقدام على هذا العمل