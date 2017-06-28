أخبار ليبيا24- خاص

ضبط أعضاء غرفة العمليات المشتركة في جهاز الحرس البلدي غرب بنغازي شاحنات نقل مياه الصرف الصحي يقومون بتفريغ تلك المياه في قنوات خاصة بصرف مياه الأمطار على الطرقات العامة.

وأكد رئيس وحدة التحقيق في غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي غرب بنغازي جمعة السرحاني أن هذه التجاوزات ليست الأولى، محذرا أنها تؤدي إلى انتشار الأمراض بين المواطنين وبشكل كبير.

وأضاف السرحاني أن مياه الصرف الصحي تحتوي على البكتريا والجراثيم المسببة للأمراض الخطيرة ،كما تسبب في ابتعاث الروائح الكريهة بشكل كبير والتي ستؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح رئيس الوحدة أن نتائج هذه التصرفات غير المسؤولة تضر البيئة بشكل مباشر والمتمثل في ثلوث الهواء بالبكتيريا وانتشار الحشرات الناقلة للأمراض.