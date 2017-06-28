أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أن حقل اللهيب النفطي التابع لها كان متوقفا طيلة الفترة الماضية ويخضع لصيانة شاملة نتيجة لتعرضه لمشاكل فنية .

ونفت الشركة في بيان رسمي – الأنباء المتداولة بشأن عودة الإنتاج بالحقل بشكل رسمي، لافتة إلى أن الحقل كان تحت الصيانة الشاملة نتيجة لتعرضه لمشاكل فنية وتم التغلب عليها.

وقالت الشركة إنه سيتم الإعلام بشكل رسمي عن إعادة الإنتاج بالحقل عبر الموقع الإلكتروني للشركة والمؤسسة الوطنية للنفط متى نجح ذلك، مؤكدة أنها بدأت في تجارب التشغيل ومعالجة أي طارئ قد يحدث لاحقًا.

ونوهت الشركة في بيانها كافة المستخدمين إلى عدم نشر الأخبار أو الإدلاء بمعلومات تتعلق بالشركة دون أخذ الإذن بذلك وتحمل المسؤولية في حال المخالفة.

ودعت الشركة وكالات الأنباء والقنوات الإعلامية ومختلف وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر الأخبار واستقائها من المصدر الرسمي للشركة والمتمثل في منسقية شؤون الإعلام.

يشار إلى أن عصابة من الملثمين كانت قد هاجمت الحقل في 17 من سبتمبر من العام الماضي، حيث استولت على ممتلكات لمستخدمي الحقل بعد تهديدهم بقوة السلاح.