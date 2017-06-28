أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن خفر السواحل الإيطالي، عن إنقاذ أكثر من 8 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 48 ساعة في مياه البحر المتوسط أمام سواحل ليبيا.

وحسب بيان أفادت به وسائل إعلام إيطالية، فقد تم إنقاذ 5432 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قوارب مطاطية وزوارق صغيرة، وذلك عن طريق 23 عملية في عرض البحر المتوسط.

وأشار ذات المصدر، إلى عمليات الإغاثة التي شاركت فيها سفن تابعة لخفر السواحل ومنظمتي أطباء بلا حدود ومواس الإنسانية المالطية وسفينة تابعة لسلاح البحرية الإيرلندي .

ولم يذكر البيان جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم.

هذا وكان الحرس الوطني الإسباني قد أكد أمس الأول أن إحدى سفنه أنقذت 133 شخصا، بينهم 93 رجلا، و17 قاصرا، ورضيعين، و23 سيدة بينهن سبع سيدات حوامل، وذلك من على متن زورق على بعد نحو 23 ميلا بحريا من سواحل ليبيا.