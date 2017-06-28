أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقت قوات الكتيبة 39 ضفادع بشرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، القبض على الإرهابي والقيادي بتنظيم داعش الإرهابي خليل المغربي بمحور سوق الحوت شمال بنغازي أثناء محاولته الهروب.

ويعتبر المغربي من قيادات ما يسمى بــ “تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المنحل” والمنظم لتنظيم داعش ومتهم بقضايا إرهابية واغتيالات طالت شخصيات عسكرية وأمنية في مدينة بنغازي .

يشار إلى أن القوات المسلحة كانت قد ألقت القبض على مجموعة من الإرهابيين في محور الصابري وسوق الحوت شمال بنغازي أثناء محاولتهم الفرار بعد الحصار التي تفرضه عليهم القوات المسلحة هناك.