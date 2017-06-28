أخبار ليبيا 24 – خاص

القوات الليبية الباسلة تخوض معارك قاسية وتسترجع المدن المحتلة من قبضة التنظيم الإرهابي “داعش” واحدة تلوا الأخرى.

وأثناء تقدم القوات المسلحة في منطقتي سوق الحوت والصابري شمال مدينة بنغازي في المواجهات مع بقايا تنظيم داعش الإرهابي، تمكنت قوات الجيش من السيطرة على عدد كبير من المواقع في المنطقة.

وجاء ذلك عقب إعطاء القيادة العامة الأوامر بتقدم لكافة الوحدات العسكرية لتطهير منطقتي سوق الحوت والصابري من الدواعش في هجوم شامل، حيثُ تقدمت الدبابات والكاسحات وذلك لفتح ثغرات في خطوط دفاع الجماعات الإرهابية لتتقدم بعدها المدرعات التي عززت القيادة العامة قواتها.

وقال مسؤول مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة، علي ثابت، إن قناصة التنظيمات الإرهابية يتمركزون في شارع المهدوي وميدان البلدية وشارع الشريف، لافتًا إلى أن عمليات تمشيط شارع عمر بن العاص بدأت من قبل صنف الهندسة العسكرية لتفكيك الألغام الأرضية وإزالة العوائق للدخول إلى الشوارع الفرعية بعد فرض السيطرة على الشارع.

وسبق لآمر غرفة العمليات العسكرية في بنغازي، العميد عبدالسلام الحاسي، أن أعلن سيطرة قوات الجيش على منطقة سوق الحوت في مدينة بنغازي، حيث قال لـ”سكاي نيوز عربية” إن “القوات المسلحة أحكمت سيطرتها على منطقة سوق الحوت شمالي بنغازي، بعد انهيار دفاعات المتطرفين الذين كانوا يسيطرون على الحي”.