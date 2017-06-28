أخبار ليبيا24- خاص

أكد مصدر أمني الإفراج عّن أفراد تابيعن للبعثة الأممية في ليبيا بعد اختطافهم اليوم الأربعاء من قبل مليشيا مسلحة قرب مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس.

وكشف المصدر أنه تم تسلم المختطفين وهم 4 رجال وامرأتين بينهم سائقين ليبيين ودكتور ماليزي وآخر روماني إلى المباحث الجنائية في المنطقة الغربية.

ولفت المصدر إلى أنه تم التفاوض مع المجموعة المسلحة التي يتزعمها المدعو علي الكردمين من قبل حكماء وأعيان وأعضاء المجلس البلدي الزاوية من أجل إطلاق سراحهم، لافتا إلى أنه لم تتضح مطالبهم ولا أسباب الاختطاف.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة إرهابية اختطفت اليوم الأربعاء أعضاء من بعثة الأمم المتحدة العاملة لدى ليبيا فى منطقة المطرد بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس بعد إجراء زيارة لأحد مراكز أيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدسنة صرمان، وأثناء عودتهم للعاصمة طرابلس، تعرض الموكب لهجوم مسلح أصيبت على إثره سيارتين.