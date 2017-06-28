أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت مصادر بالمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، إن إنتاج البلاد من النفط الخام هذا الأسبوع يبلغ نحو 935 ألف برميل يوميا، بعدما لامس 950 ألف برميل يوميا في أواخر الأسبوع الماضي.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى الوصول بالإنتاج إلى مليون برميل يوميا بنهاية يوليو المقبل، وتلقت دفعة هذا الشهر بتوصلها لاتفاق مؤقت مع فنترشال الألمانية لاستئناف الإنتاج وسط خلاف تعاقدي.

يشار إلى أن ليبيا عضو في أوبك وأعفتها المنظمة من إجراءات لتقليص المعروض مع سعي البلاد إلى إنعاش القطاع.

وكان الإنتاج الليبي يبلغ أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا قبل سقوط نظام القذافي عام 2011.

وقال الناطق باسم شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية عمران الزوي، إن الإنتاج وصل إلى 950 ألف برميل يوميا في الأيام القليلة الماضية مقارنة مع 885 ألف برميل في بداية الأسبوع الماضي.

وقال أحد المصادر لوكالة رويترز إن المؤسسة الوطنية للنفط تعكف على إصلاح بضعة تسريبات في خطوط أنابيب تربط بين حقول ومينائي التصدير في السدر والزويتينة.

وحدثت التسريبات نتيجة للإغلاق الطويل الذي يرجع إلى خلافات سياسية وقيام محتجين بمحاصرة حقول نفط وأعمال عنف مسلح.