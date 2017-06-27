أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت مدير المكتب الإعلامي بمصلحة الاثار التابعة للحكومة الليبية المؤقتة سيدة السراوي، إن المصلحة سوف تستلم مخازن الاثار الموجودة في منطقة سوق الحوت وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة الليبية، وتنقلها لمقر امن اليوم الاثنين.

وباشرت بلدية بنغازي في ازالة مخلفات الحرب في بعض من الأماكن المحررة من منطقة وسط البلاد، وفتح الطرق في شوارع “البزار وقصر حمد والحشر”، بالتنسيق مع القوات المسلحة العربية الليبية ،وذلك لمساعدة صنف الهندسة العسكرية في إزالة الألغام وتسهيلا للحركة داخل هذه الشوارع .

وأشار عضو المكتب الاعلامي ببليدية بنغازي سليم الشحومي بأن هذه الخطوة تؤكد على التكاتف بين مؤسستي الدولة المدنية والعسكرية ،تحقيقا لاستقرار البلاد والدفع نحو تأمينها وحلحلة كل العراقيل التي تواجهها.