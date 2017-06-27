أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد سيطرة قوات الجيش الليبي على مساحات واسعة كانت تحت أيادي ما يسمى بمجلس ثوار بنغازي، هلت بشائر حسم المعركة التي استمرت قرابة الثلاث سنوات خاصة بعد تحرير كامل منطقة وسط البلاد وإحراز تقدمات جديدة لقوات الجيش في محور الصابري اليوم الاثنين.

حيث أعلنت غرفة عمليات الصابري اليوم سيطرة قوات الجيش الليبي على منطقة الزريريعية بمحور الصابري.

وقال مسؤول الإعلام بسرية البركان التابعة للقوات الخاصة الصاعقة اشرف العبيدي ان القوات الخاصة تمكنت من السيطرة على محطة النقل السريع المقابلة للفندق البلدى صباح اليوم الاثنين.

وشهدت مدينة بنغازي منذ نهاية العام 2014، عديد الازمات من بينها نزوح سكان مناطق الصابري ووسط البلاد والليثي،والهواري وبوعطني وقاريونس وقنفوذة ،وأغلقت أهم منافذ المدينة مطار بنينا الدولي والميناء.

وعانت المدينة في فترات متفاوتة من أزمة نقص الوقود وغاز الطهو وانقطاع شبكة الكهرباء وآخر تلك الأزمات نقص السيولة النقدية وارتفاع اسعار السلع بمختلف أنواعها.