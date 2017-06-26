أخبار ليبيا 24 – خاص

أقام شباب من حي شعبية المركز “النجع” ببلدية بنينا أمس الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، معرض لصور شهداء بنينا، في بادرة أوجزت “لن ننسي شهدائنا الأبطال”.

وقال أحد سكان المنطقة موسى عثمان، أن فرحة العيد هذا العام امتزجت بفرحة استشهادهم ومرارة فقدهم .

الجدير بالذكر أن التنظيمات الإرهابية حاولت السيطرة على مطار بنينا والقاعدة الجوية، عدة مرات، حيثُ بلغ عدد الهجمات التي قامت بها قوات ما يعرف بـ”مجلس شورى بنغازي”، على المطار في العام 2014 ، 11 هجومًا هدفت إلى السيطرة على المطار والقاعدة الجوية .

إلا أن شباب منطقة بنينا والقوات المسلحة الليبية تمكنوا من إفشال خطط تلك التنظيمات وتحرير منطقة بنينا بالكامل.

هذا وتنقسم بنينا إلى عدة مناطق، المنطقة الأولى منطقة السوق، وهي المركز، ومنطقة النجع، ومنطقة المشروع، ومنطقة الكانبو، والشعبية البيضاء، والشعبية الحمرة، والخرابات، وتعد المنطقة هي الرابط بين الجبل الأخضر، وسهل بنغازي.

ومن الأحداث التاريخية التي وقعت بها معركة بنينا في فترة الغزو الإيطالي، ويقال إنها سميت “بنينا” نسبة إلى حاكمة رومانية كانت تحكم هذه المنطقة وما حولها.