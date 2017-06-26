أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب الامتحانات بقطاع التعليم بمدينة طبرق شعيب صالح جواد، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأحد المقبل.

وأوضح جواد لـ”أخبار ليبيا 24″، أن تعليم طبرق يشرف على أكثر من 3000 طالب وطالبة في 77 مدرسة من البردي شرقاً إلى عين الغزالة غرباً حتى الجغبوب جنوباً .

وأضاف جواد، “لدينا 25 لجنة للإشراف على سير الامتحانات بالصورة الصحيحة وبدقة ومراقبة من مكتب الامتحانات”، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية متعاونة معهم في حفظ المدارس وضمان وصول الامتحانات بكل أمان على كل المدارس في المناطق التي تتبعهم .

وذكر، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون في 16 من شهر يوليو المقبل لأكثر من 2700 طالب وطالبة على المدارس التي تتبعهم من البردي إلى عين الغزالة حتى الجغبوب .

وتابع مدير مكتب الامتحانات بتعليم طبرق “لدينا 26 مدرسة أدبي و38 مدرسة علمي واللجان المشرفة يبلغ عددها 17 لجنة”، مؤكدًا أن الاستعدادات على قدم وساق من أجل توفير المناخ المناسب لكل الطلبة وفي كل المدارس من أجل انتهاء الامتحانات بالصورة المطلوبة .