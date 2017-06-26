أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي سليم الشحومي، إن البلدية، قامت بإزالة مخلفات الحرب في بعض الأماكن المحررة من منطقة وسط البلاد.

وأوضح الشحومي، أن البلدية عملت على إزالة مخلفات الحرب، وفتح الطرق في شوارع “البزار وقصر حمد والحشر”، بالتنسيق مع القوات المسلحة العربية الليبية، وذلك لمساعدة صنف الهندسة العسكرية في إزالة الألغام وتسهيلا للحركة داخل هذه الشوارع .

وأشار الشحومي إلى أن هذه الخطوة تؤكد على التكاتف بين مؤسستي الدولة المدنية والعسكرية، تحقيقا لاستقرار البلاد والدفع نحو تأمينها وحلحلة كل العراقيل التي تواجهها.