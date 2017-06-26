أخبار ليبيا 24 – خاص

حسم المنتخب البرتغالي، صدارة ترتيب المجموعة الأولى لكأس القارات بالفوز على منتخب نيوزيلندا بأربعة أهداف دون رد، في ختام مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول.

وتقدم كريستيانو رونالدو للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، وأضاف بيرناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 38، فيما سجل أندريه سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 80، واختتم الأهداف لويس ناني في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

وارتفع رصيد المنتخب البرتغالي إلى 7 نقاط في الصدارة، فيما تذيل منتخب نيوزيلندا المجموعة دون أي رصيد من النقاط.