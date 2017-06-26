أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت فعاليات التظاهرة الرمضانية بنادي الصداقة مساء السبت، تحت شعار (كلنا من أجل ليبيا) والتي يشرف على تنظيمها نادي الصداقة للموسم الثالث على التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة وعميد بلدية شحات.

وأقيمت احتفالية بمناسبة الاختتام بقاعة المسرح البلدي ببلدية شحات تحت إشراف المكتب الإعلامي بالنادي، وبحضور أعضاء المجلس البلدي شحات ومجلس إدارة نادي الصداقة ولفيــف من الشخصيات الرياضية الهامة في الجبل الأخضر وأسر الفائزين في التظاهرة.

وكُرم خلال الاحتفالية، الفائزين في جميع المسابقات المتمثلة في الجانب الرياضي الذي تركز على لعبة كرة القدم بجميع الفئات وتنس الطاولة والشطرنج ولعبة البلياردو .

والجانب الثقافي الذي تركز على إقامة مسابقة بين المؤسسات الشبابية على مستوى بلدية شحات بمشاركة عديد الأندية والجمعيات وإقامة مسابقة مطبوعة للأطفال ومسابقة الرسم والخط العربي ومسابقة المقالة والقصة القصيرة.

أما الجانب الديني، تركز على مسابقتي حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.

وتحصل الفائزين على جوائز وهدايا قيمـة، وتم تكريم جميع اللجان المشرفــة على كافة الأنشطـــة في التظاهرة الرمضانية.

وفي ختام الاحتفال قامت أسرة النادي ورابطة مشجعيه بتقديم درع وفاء وشهادة تقدير لأسرة الشهيد فضل الحاسي وذلك لما قدمه للوطن، حيث تخلى عن روحه دفاعاً عنه.

يشار إلى أن هذه التظاهرة الرمضانية الرياضية الثقافية الدينية جاءت تكريماً للشهيــد البطل الرائد فضل الحاسي، من خلال تسمية دوري كرة القـدم بأسمــه.