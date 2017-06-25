كشف تقرير جديد ما قال إنها مواصفات “غالاكسي نوت 8” الذي يأتي بعد نحو عام على التجربة الفاشلة لشركة سامسونغ مع “غالاكسي نوت7”.

ومن المتوقع أن تقدم الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد في سبتمبر المقبل، أي في نفس الوقت الذي ستكشف فيه منافستها أبل عن هاتفها “آيفون 8″.

وذكر موقع ” venturebeat” التقني،الأحد، أن حجم شاشة الهاتف الجديد يبلغ 6.3 إنش من دون حواف جانبية، أي بزيادة بسيطة عن هاتف غالاكسي “أس 8 بلس” ذي الشاشة 6.2 إنش.

وسيكون هاتف سامسونغ الجديد مزودا بقلم رقمي ونظام الكاميرا الخلفية المزدوجة بدقة 12 ميغابيسكل، وهي نفس الدقة في كاميرا “آيفون 7 بلس”، فضلا عن ميزة تثبيت الصورة في الكاميرا.

وبلغت ذاكرة الوصول العشوائية 6 غيغا بايت بأكثر من اثنين غيغا بيت من النسخة السابقة، في حين حافظ المعالجان للفئة العليا وكوالكوم على حالهما كما في الهواتف السابقة (غالاكسي أس 8 وغالاكسي 8 بلس).

لكن الموقع أشار إلى أن صفات سلبية في هاتف سامسونغ الجديد، مثل تخفيض قوة البطارية إلى 3300 ميلي أمبير في حين كانت 3500 في هاتف “غالاكسي أس 8 بلس”.

وسيكون مكان مستشعر البصمة، خلف الهاتف على يمين الكاميرا، خلافا لتقارير سابقة توقعت وجوده أسفل الشاشة. وتوقع التقرير أن يباع الهاتف بسعر يصل إلى ألف دولار.