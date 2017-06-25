أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد منسق العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي مخلوف السعيطي، بأن دوريات وحدة المخابز قامت بالمرور علي مخابز المدينة يومي السبت والأحد، لتنبيهها بعدم القفل خلال أيام عيد الفطر.

وأضاف السعيطي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الدوريات خلال مرورها أجرت حملة تفتيش علي المخابز، حيثُ ضبطت مخالفات عدة، منها وجود بعض المخابز مقفلة أمام المواطنين.

من جهته، أوضح نائب رئيس وحدة المخابز ضابط فرج العبيدي، أنه أثناء المرور علي المخابز تم ضبط 25 مخبز مقفل سيتم إيقاف الدقيق عليها.

ولفت إلى أنه من خلال الحملة ضُبطت مخالفات عده منها عدم الاهتمام بالنظافة ونقص في وزن رغيف الخبز، مؤكدًا إحالة جميع المخابز المخالفة للتحقيق.