أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مصدر بغرفة عمليات كتيبة شهداء الزاوية وسوق الحوت، إن القوات المسلحة اقتحمت محور سوق الحوت، فجر يوم الجمعة بعد التخطيط والإعداد لعملية التحرير، وتلقي الأوامر من القيادة العامة للجيش الليبي وغرفة عمليات الكرامة، وتحديد ساعة الصفر.

ووصف المصدر عملية الاقتحام بـ” الناجحة “، مؤكدا “تمكن قوات الجيش من التغلغل إلى وسط سوق الحوت تحت غطاء ناري من الآليات المسلحة والأفراد، وإنزال خسائر فادحة في صفوف العدو بأقل الخسائر في قوات الجيش، وتم كسر الحاجز الدفاعي للمجموعات الإرهابية المتمركزة في المنطقة، مما أجبرها على الانسحاب إلى الخلف وترك مراصدها خلفها، مهزومة أمام تقدم قواتنا عليها”.

وأكد المصدر، تحقيق القوات المسلحة الليبية المزيد من الانتصارات في القاطع الأول “محور سوق الحوت ” وإحكام سيطرتها على “شارع عمر المختار بالكامل، مبني سي قرسيوني، فندق الأنيس، عمارة شركة شحات، عمارة المحامي العام، مبنى الزاوية الرفاعية وما حولها من مباني، جامع بن كاطو، عمارات شارع قزير، سوق الربيع ( سوق الحوت)، بداية شارع فياتيرينو، بداية شارع العقيب، بداية شارع المهدوي، بداية شارع قزير”.

وبين المصدر أن منطقة سوق الحوت في قبضة القوات المسلحة، وأن العمل جار على التعامل مع الفلول من القناصة المتمركزين في نهاية شارع المهدوي ونهاية ميدان البلدية.

وقال المصدر إن الوحدات العسكرية التي شاركت في عملية الاقتحام هي :” الضفادع البشرية ،كتيبة المشاة البحرية القوة المقاتلة، كتيبة شهداء الزاوية، كتيبة 106، سرية أشباح بوهديمة، القوة المساندة سرية شارع الشجر، قوه المهام الخاصة مكافحة الإرهاب”.