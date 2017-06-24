أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير دائرة منطقة طبرق عيد حدوث، اليوم الجمعة ، أن مستودع رأس المنقار بمدينة بنغازي وبعد عودته للعمل قد ساهم مساهمة كبيرة في حل مشكلة نقص الغاز بمدينة بنغازي وضواحيها .

وأضاف حدوث لـ “أخبار ليبيا 24” أنه بعودة مستودع رأس المنقار للعمل خفف العبء على مصنع طبرق والذي كان يغذي كل المدن بالمنطقة الشرقية والجنوبية بأسطوانات الغاز، منوها إلى أن مصنع طبرق في الشهور الماضية قد وصل إنتاجه إلى أكثر من 13 ألف إسطوانة يومياً ذات اللونين الأزرق والبرتقالي .

ولفت إلى أنه يتم تزويد مصنع رأس المنقار بالغاز السائل عن طريق سيارات نقل الغاز يومياً .

وفي ذات السياق أكد مدير مستودع الغاز بطبرق جمال أحويرس لـ “أخبار ليبيا 24” أن مستودع طبرق يزود مستودع رأس المنقار بحوالي 10 سيارات يومياً من الغاز المسال وتقدر حمولة السيارة الواحدة بــ 19 طن متري من الغاز ويقوم مستودع رأس المنقار في توزيع الغاز على مدينة بنغازي والمرج وإجدابيا والأبيار والزويتينة وسلطان .

وأضاف أن شركة البريقة تملك عدد 14 سيارة لنقل الغاز المسال وهذا سهل لنا المهمة من نقل الغاز من النواقل الراسية بميناء طبرق إلى مستودع رأس المنقار بصفة يومية .

وأشار أن مستودع طبرق فيعمل بصفة يومية دون توقف ويصل الإنتاج اليومي إلى 40 سيارة وكل سيارة تحمل 280 أسطوانة أي أكثر من 11 ألف أسطوانة ويتم التوزيع حسب الجداول المعدة إلى منطقة الحنيوة غرباً وإلى الكفرة والواحات جنوباً وإلى أمساعد شرقاً .