أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مهاجم الهلال عبد السلام الفيتوري نيته في مغادرة ناديه وكتب اللاعب اليوم الجمعة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ” بعد الانتظار الطويل وتحمل المعاناة من الاداره الحاليه التي لم تعطي حل من اجل التفكير والبقاء.

ولم يكشف اللاعب من خلال منشوره عن وجهته المقبلة .

ويعتبر الفيتوري، من أبرز المهاجمين الليبيين في الآونة الاخيرة، وتألق الموسم الماضي مع فريق الهلال، وسجل معه 6 أهداف.

وتلقى اللاعب خلال الموسم الماضي عدة عروض من أندية عربية أبرزها السالمية، والفحيحيل، والتضامن الكويتي، والرفاع الغربي البحريني، إضافة لزاخو العراقي، الذي سبق وخاض معه تجربة احترافية ناجحة.