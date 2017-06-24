أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية عقيد فرج صالح موسى مؤمن، اليوم الجمعة ،قرارا بضم فرع الجهاز ببنغازي إلى فرع الجهاز توكرة-المقرون.

ونص القرار على أن يتم ضم فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي بكامل قوته العمومية من ضباط وضباط صف وأفراد وأسلحة وذخائر وآليات إلى فرع الجهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية توكرة-المقرون ،وتكليف الرائد احمد علي العرفي مديرا للفرع.

وطالب رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية عقيد فرج صالح موسى مؤمن، في وقت سابق ،فرع الجهاز في بنغازي بإيقاف عملية حصر العمالة الوافدة في المدينة.وأوضح القرار أن إيقاف عملية حصر العمالة الوافدة في نطاق الحدود الإدارية لفرع بنغازي، يأتي وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.

ودعا القرار جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي اتخاذ الإجراءات على وجه السرعة،وحمل مسؤولي فرع جهاز الهجرة غير الشرعية في بنغازي المسؤولية القانونية الكاملة في حال ثبوت مخالفة التعليمات الصادرة بالخصوص.