أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس قسم البحث الجنائي طبرق عقيد رمضان المزيني، انخفاض مستوى الجريمة خلال شهر رمضان المبارك واختفاء ظاهرة القتل.

وقال المزيني لـ”أخبار ليبيا 24″، إن طبرق لم تسجل داخلها أي حالات قتل خلال شهر رمضان، وذلك لأول مرة منذ أشهر، رغم انتشار المشاجرات خلال النهار، مضيفًا “سجلت بعض حالات السرقة من قبل عدد من شباب الأحداث وتم ضبطهم والتحقيق معهم”.

وأوضح، أن توقف مدمني الخمر عن تناول الخمور خلال شهر رمضان كان من أكبر الأسباب في عدم وقوع حالات قتل لأنها هي أحد أهم الأسباب في حالات القتل التي سجلت في الشهور الماضية .

ولفت المزيني إلى ازدياد حالات القتل العمد نتيجة انتشار السلاح بعد أحداث ثورة فبراير، حيثُ وصل عدد القتلى بمدينة طبرق وضواحيها إلى أكثر من 100 حالة قتل حتى الآن.

وذكر أن الإجراءات الأمنية والتفتيش والتحري خلال عطلة العيد ستكون بشكل مكثف، لمنع حدوث أي مشاكل أو حالات قتل.