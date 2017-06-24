أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو جمعية الميدان الخيرية بمدينة طبرق أحمد عبدالله بلل، أن الجمعية قامت بتوزيع اللحوم على عدد 800 أسرة محتاجة بعد تبرع أحد الخيرين بعجلين.

وقال بلل لـ”أخبار ليبيا 24″، إن الجمعية مستمرة في توزيع المواد الغذائية من بداية شهر رمضان المبارك، وقامت بتوزيع آلاف السلال الرمضانية على الفقراء والمحتاجين بالمدينة وضواحيها .

وأشار بلل، إلى أن أبواب الجمعية مفتوحة للمتبرعين بالمواد الغذائية والملابس والأثاث، مؤكدًا أن التجار ورجال الأعمال بالمدينة ومن خارجها هم الداعمون للجمعية، والشباب القائمين يواصلون أعمالهم ليل نهار لتوفير كل ما يلزم للأسر المحتاجة والنازحين .