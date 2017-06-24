أخبار ليبيا 24 – خاص

أقيم، أمس الخميس، حفل تدشين البوم غنائي ومؤتمر صحفي للفنان سامي محمود في مدينة بنغازي الذي حمل عنوان سامي محمود 2017 .

حضر هذا الحفل عدد من الفنانين والصحفيين وبعض النخبة في مجال الموسيقي والأدب.

كما أوضح الفنان محمود ان الالبوم يتضمن 12 اغنية والألبوم تعاون فيه مع مجموعة من الملحنين والشعراء من جل المناطق في ليبيا ، وأبرزهم جمعة بوخبينه و الأديب عمر رمضان و الموسيقار ناصف محمود.

وقام بتجديد عملي غنائي بعنوان طبعك غريب للفنان مصطفي البتير كما يتضمن الالبوم اعمال مختلفة عاطفية وفيما يوجد عمل غنائي بعنوان يا امي ” الالبوم توزيع شركة الجيل الانتاج الفني.