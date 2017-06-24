أخبار ليبيا 24 – خاص

زار آمر غرفة عمليات القوات الجوية عميد طيار ركن محمد المنفور قاعدة الجفرة الجوية للاطلاع على مدى جاهزية القوات الجوية بالقاعدة.

وكان في استقبال المنفور خلال الزيارة أمس الخميس آمر غرفة عمليات الجفرة عميد عبدالله نور الدين الهمالي، وآمر قاعدة الجفرة الجوية عميد حميد الذهبي .

وبحث آمر غرفة عمليات القوات الجوية عميد طيار ركن محمد المنفور متطلبات قاعدة الجفرة الجوية والإمكانيات التي تمكنها من تنفيذ المهام الجوية لتأمين قواتنا البرية.

وبحسب الصفحة الرسمية لرئاسة أركان القوات الجوية فأن الزيارة كانت موفقة والقاعدة جاهزة لاستقبال كافة أنواع الطائرات المقاتلة .