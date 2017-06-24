أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في بيان رسمي أنها رصدت انتشال 67 جثة لمهاجرين غير شرعيين خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تمكنت البحرية الليبية من ضبط وإنقاذ 1741 مهاجرًا خلال المدة ذاتها ليصل عدد المهاجرين الذين تم ضبطهم وإنقاذهم منذ بداية العام الحالي إلى 10034 مهاجرا، بحسب إحصائيات منظمة الهجرة.

وقالت منظمة الهجرة الدولية في بيانها الجمعة – إن 168 مهاجرا تمكنوا من العودة إلى بلدهم الأم مالي ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وإن من بينهم 100 مهاجر كانوا في مراكز إيواء المهاجرين.

وفي السياق ذاته، أعلن الهلال الأحمر الجمعة انتشال جثث ثلاثة مهاجرين غير شرعيين على شواطئ تاجوراء غرب ليبيا مساء الخميس.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية أيوب قاسم السبت إنه يتوقع أن تكون الأعداد الحقيقية للمهاجرين الذين قضوا في البحر الأبيض المتوسط أكبر من الأرقام الرسمية التي تعلنها الجهات المهتمة بالهجرة، لاسيما وأن البحرية الليبية والمنظمات الدولية – أحيانا – لا يتمكنون من ضبط وإنقاذ جميع المهاجرين، إضافة إلى أن بعض الجثث لا يتم العثور عليها.

وتعتبر ليبيا مركزا رئيسيا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن البحرية الليبية أعلنت منذ أيام أنها أنقذت أكثر من 8 آلاف مهاجر غير شرعي منذ بداية العام الحالي، وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن أكثر من 180 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا خلال العام الماضي من شمال إفريقيا، بينما غرق 5 آلاف آخرين في طريقهم إلى أوروبا.