أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة الصاعقة رياض الشهيبي، إن اشتباكات أمس الجمعة بمحور الصابري أسفرت عن مقتل اثنين من القوات الخاصة.

وأوضح الشهيبي أن القتلى هم عبد السلام سعد خليفه التاورغي، وأكرم علي عبد الكريم الورفلي، لافتاً إلى أن الشهداء من سرية البركان التابعة للقوات الخاصة.

وذكر الشهيبي، أن سرية البركان تمكنت من التقدم بشارع مركز تدريب الكهرباء وشارع عشـرة في معارك السيطرة على منطقة الصابري، منوهًا إلى أن عبد السلام سعد خليفه التاورغي هو أخ آمر سرية البركان علي التاورغي.

يذكر أن شعبة الإعلام الحربي التابعة لمكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت أن القوات المسلحة بالقاطع القتالي الأول متمثلة في الكتيبة 106 مشاة مجحفلة والقوات البحرية والقوات المساندة لها تمكنت الجمعة من بسط السيطرة الكاملة على محكمة شمال بنغازي والمباني المطلة عليها بمحور سوق الحوت شمال وسط بنغازي.

وتأتي هذه الخطوة وسط انهيار تام لبقايا الجماعات الإرهابية المتحصنة في الصابري وسوق الحوت، فيما تعمل القوات المسلحة العربية الليبية على إزالة الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيين في تلك المناطق .