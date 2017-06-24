أخبار ليبيا 24 – خاص

نجحت إدارة نادي الحمام المصري، برئاسة نور رسلان في التعاقد مع اللاعب الليبي منذر الزوي صانع ألعاب فريقا النصر والنجمة الليبيين لمدة موسمين في صفقة انتقال حر لدعم الفريق المطروحي في الموسم الجديد بالدوري الممتاز ب بعد حسم المفاوضات معه في الفترة الأخيرة.

وجاء تعاقد إدارة الحمام مع منذر الزوي بعد قناعة علاء إبراهيم المدير الفني للفريق بإمكانياته الفنية العالية وخبراته الكبيرة رغم أنه في سن 23 عامًا، بعد أن خاض منافسات الدوري الليبي الممتاز في السنوات الماضية، ولديه فرصة كبيرة للظهور مع الحمام بشكل أساسي في الممتاز ب.

وأكد رئيس نادي الحمام نور رسلان، أن صفقة ضم الليبي منذر الزوي سيكون لها مردود كبير علي الفريق في الموسم الجديد بالدوري الممتاز ب، لما يمتلكه اللاعب من طموح كبير لتحقيق الصعود للدوري الممتاز مع الفريق رغم العروض التي تلقاها من عدد من الأندية الليبية والمصرية مؤخرًا.