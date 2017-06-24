أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير المركز الإنتاج الإعلامي بجامعة بنغازي الياس الجيلاني، انجاز صيانة قسم الدراسة والامتحانات بالمقر الرئيسي لكلية الحقوق بالمدينة الجامعية بنغازي بالكامل، وأنه جاهز لاستقبال الموظفين.

وأوضح الجيلاني أنه تم صيانة عدد من القاعات، والعمل مستمر لأجل استكمال الباقي، مضيفًا “نحن على ثقة من عقد الامتحانات النهائية في المبنى الرئيسي داخل مبني الحرم الجامعي”.

وفي سياق منفصل، أشار مدير المركز الإنتاج الإعلامي بجامعة بنغازي إلى تواصل تدريبات فريق المحكمة الصورية خلال الأسبوعين الماضيين، استعداداً للعرض عقب عيد الفطر المبارك .

وأضاف أن الكلية تنظم تدريباً على محكمة صورية تتناول موضوعات جنائية ويشرف عليها الدكتور طارق الجملي، وتتناول المحكمة أيضاً موضوعات في مجال القانون الدولي الإنساني وتشرف عليها الدكتور هالة الاطرش.

وتابع الجيلاني، أنه عقد أمس الأول الخميس لقاء رمضاني جمع أعضاء هيأة التدريس والموظفين والحرس الجامعي، بمقر المحكمة الصورية بمقر الكلية بجامعة بنغازي، وكان اللقاء فرصة للتواصل والنقاش بخصوص العديد من الأنشطة الثقافية ووضع المقترحات لأجل إنجاح مناشط الموسم الثقافي القادم وأنشطة أخري تشهدها الكلية.

يذكر أن هذا التدريب يأتي في إطار تفعيل الجانب التطبيقي للدراسة في كلية الحقوق.