أخبار ليبيا 24 – خاص

أُجريت أمس الجمعة، قرعة منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، للموسم الجديد 2017-2018.

وضمت المجموعة الأولى للمنطقة الشرقية، فرق الأهلي بنغازي والهلال والنجمة والتعاون ودارنس والأنوار والقرضابية، إضافة إلى الفريق صاحب المركز الثالث من دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

أما المجموعة الثانية لفرق المنطقة الشرقية، ضمت النصر والأخضر وشباب الجبل والتحدي وخليج سرت ونجوم اجدابيا.

وضمت المجموعة الثالثة لأندية المنطقة الغربية، فرق السويحلي والاتحاد والشط والأولمبي والترسانة والاتحاد المصراتي والشرارة.

فيما ضمت المجموعة الرابعة لفرق المنطقة الغربية، أندية الأهلي طرابلس والمدينة وأبي الأشهر والوحدة والمحلة ورفيق والخمس.