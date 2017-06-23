أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة في أول تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع تويتر، إن مصلحة ليبيا على رأس اهتماماته.

وتوجه سلامة بالشكر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على قراره بتعينه رسمياًّ ممثلًا خاصًا له في ليبيا، ورئيسًا للبعثة الأممية فيها، خلفًا لـ “مارتن كوبلر”.

ووجه المبعوث الأممي رسالة إلى كل الليبيين دون استثناء، قائلاً فيها “بإن مصلحة بلادكم على رأس اهتماماتي”.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعلن يوم أمس الخميس رسمياًّ، تعيين اللبناني غسان سلامة ممثلًا خاصًا له في ليبيا، ورئيسًا للبعثة الأممية فيها، خلفًا لـ “مارتن كوبلر”.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، “سيجلب غسان سلامة إلى هذا المنصب خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في المجال الأكاديمي والخدمة العامة”.

وأضاف أنَّ سلامة عمل في 2003 مستشارًا سياسيًّا لبعثة الأمم المتحدة في العراق، حيث لعب دورًا حاسمًا في الجمع بين الأطراف في هذا البلد.

وتابع: “كما عيّن أيضًا مستشارًا خاصًا للأمين العام في الفترة بين عامي 2003 و2007، قبل أن ينضم في 2012 إلى اللجنة المعنية بولاية راخين (أراكان) في ميانمار، والتي تولّى رئاستها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان”.

ولفت إلى أنَّ جوتيريش ممتن لتفاني كوبلر وعمله في البعثة المعروفة باسم أنسميل.

ويوم الأربعاء، قال رئيس مجلس الأمن الدولي ساشا لورنتي إنَّ أعضاء المجلس بعثوا رسالة إلى الأمين العام، أعلنوا فيها موافقتهم على ترشيح وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا.

وأضاف أنَّ سلامة سيخلف الألماني مارتن كوبلر، والذي تنتهي ولايته بحلول الأوّل من يوليو المقبل.

وبحصوله على المنصب، يكون غسان سلامة سادس مبعوث أممي خاص، وثاني مبعوث لبناني يتولى رئاسة البعثة الأممية في ليبيا.

وسلامة من مواليد 1951 في لبنان، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة باريس الأولى، وعلى دكتوراه في الآداب من جامعة باريس الثالثة.

ولاحقًا، أمضى سلامة الجزء الأكبر من حياته في تدريس العلاقات الدولية، نظريةً وتطبيقًا، في عدد من الجامعات اللبنانية والفرنسية والأمريكية، كما شغل أيضًا منصب وزير الثقافة في لبنان بين عامي 2000 و2003.