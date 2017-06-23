أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل محادثات مع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات.

وجاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر رفيع المستوى لقادة الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة الهجرة الذي افتتح يوم الأربعاء.

وعبر رئيس وزراء مالطا عن تأييد بلاده لمسار الوفاق في ليبيا وتطلعها لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان، عدد من ملفات التعاون المشترك في المجال الاقتصادي وتدريب وتجهيز جهاز خفر السواحل وسبل مكافحة تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية .