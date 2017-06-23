أخبار ليبيا 24 – خاص

تقاسم فريق الأهلي طرابلس، صدارة مجموعته الثانية في دوري أبطال أفريقيا مع اتحاد العاصمة الجزائري برصيد 7 نقاط بعد تحقيقه الفوز على نظيره كابيس يونايتد الزيمبابوي بنتيجة (4-2).

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقان الأربعاء على ملعب الطيب المهيري بصفاقس التونسية في إطار الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا لكرة القدم.

وافتتح ممثل ليبيا، الأهداف في الدقيقة 16 عبر لاعبة صالح الطاهر، وعدل كابيس يونايتد النتيجة في الدقيقة 19 عن طريق رونالد بتو مبيدزاي، وتقدم الضيوف بهدف ثاني في الدقيقة 42 بواسطة رونالد شيتيو لينتهي الشوط الأول لمصلحة بطل زيمبابوي بنتيجة (2-1).

وانتفض أبناء طلعت يوسف في الشوط الثاني من المباراة ليسجل الفريق ثلاثة أهداف عن طريق صالح الطاهر في الدقيقة 46 ومحمد الغنودي في الدقيقة 55 ومؤيد اللافي في الدقيقة 63 لينتهي اللقاء برباعية مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة، بات الأهلي طرابلس في صدارة مجموعته مؤقتاً برصيد 7 نقاط، فيما لايزال كابيس في ذيل القائمة بثلاثة نقاط .