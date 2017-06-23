أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت مباريات الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة الأندية الأفريقية لكرة القدم.

ورصدت “أخبار ليبيا 24″، في هذا التقرير أبرز الأرقام والإحصائيات، لمباريات هذه الجولة.

حيثُ لعبت خلال الجولة الرابعة لدوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ثمان مباريات، سجلت من خلالها 19 هدفًا، 7 منها خلال دقائق الشوط الأول، فيما جاء 12 هدفًا خلال مجريات الشوط الثاني.

وسجل الفوز في 6 مباريات، والتعادل في مباراتين، وشهدت كل المباريات تسجيلاً للأهداف ماعدا مباراة واحدة لم ينجح الفريقان فيها للوصول للشباك وهي مباراة الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

5 فرق لم تنجح في التسجيل خلال هذه الجولة وهي فرق الأهلي والزمالك المصريين وكوتون سبورت أف سي الكاميروني والترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وفريقان لم ينجحا في التسجيل على ملعبهم وهما الترجي التونسي وكوتون سبورت أف سي الكاميروني.

5 فرق سجلت الفوز بملعبها، فيما حقق فريق وحيد الفوز خارج ملعبه وهو فريق زاناكو الزامبي حين تفوق على كوتون سبورت اف سي الكاميروني بنتيجة (0-1) على ملعبه.

أكبر فوز خلال الجولة حققه الأهلي طرابلس حين تفوق على كابيس يونايتد بنتيجة (4-2)، وذات المباراة سجلت أكبر عدد من الأهداف في الجولة برصيد 6 أهداف .