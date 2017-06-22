أخبار ليبيا24- خاص

ناقش عدد من النشطاء في مدينة طبرق أمس الأربعاء الدستور المقترح بحضور عدد كبير من المهتمين والنشطاء والحكماء من المدينة.

واستعرض النشطاء الدستور والعيوب التي يحاول البعض إقحامها في بنود الدستور والتي من شأنها تهميش برقة وحقوقها .

وبين النشطاء عن طريق العرض الضوئي التهميش الواضح في البنود التي ناقشتها لجنة الستين ومن خلالها بدأ التهميش الواضح لبرقة من خلال توزيع المؤسسات والميزانيات في العديد من القوانين واللوائح التي نص عليها الدستور .

وحذر النشطاء من خلال محاور الندوة في العديد من الكلمات التي تم وضعها بين السطور والتي سيكون مرودها السلبي على برقة .

وعرض النشطاء العديد من الإحصائيات والأرقام التي تظهر توزيع النسب على الولايات الثلاثة والتي لم يتم أخذ التعداد السكاني والمساحات الجغرافية .

ونبهوا من محاولة دس بعض اللغات غير العربية في الدستور القادم ومن ضمنها اللغة العبرية اليهودية وأي تسامح بشأن عودة اليهود الليبيين إلى ليبيا واعتماد لغتهم من ضمن اللغات المعتمدة في الدستور الليبي.

ونبه النشطاء كل فئات المجتمع للتفطن لكل بنود الدستور والانتياه لكل النقاط التي من شأنها تهميش برقة وطمس تاريخها .