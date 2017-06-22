أخبار ليبيا 24 – خاص

توج مساء الأربعاء فريق المولودية في طبرق بالبطولة الأولى لكرة القدم المصغرة والتي أحتضنها ملعب الصقور بعد تفوقه على منافسه فريق البطنان بهدف مقابل لاشئ، بإدارة الحكام منصور خامد وعاشور خليل وباسم سيف النصر .

وتوج المولودية بهذه االبطولة التي انطلقت في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك في ملعب نادي الصقور بمشاركة أندية الصقور والمختار والأندلس والهلال والبريقة والقادسية والخليج والمولودية والبطنان والشباب وشباب الصحراء والروابي .

وتحصل على هداف البطولة اللاعب مخلص الماجري برصيد 9 أهداف وتحصل على جائزة أفضل حارس فريق الهلال عبدالسلام فرج سليمان وكأس الروح الرياضية تحصل عليه فريق الشباب .