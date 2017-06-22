أخبار ليبيا 24 – خاص

أقام نادي الصقور مساء اليوم حفل تأبين لعدد 11 رياضي في مسرح فندق دار السلام بحضور عدد من رؤساء اللجان الإدارية في نادي الصقور خلال مسيرته.

وألقيت العديد من الكلمات التأبينية في حق هؤلاء الرياضيين وقد كانت كلمة البداية من رئيس مجلس إدارة نادي الصقور سعد المبري وكلمة بأسم الرياضيين القدامى للرياضي السابق عبدالقادر مفتاح وكلمة عن الرياضيين المؤبنين ألقاها محمد موسى الشلوي .

وقد قدمت الدروع للرياضيين المؤبنين وهم :

محمد حسين بدر و سعد موسى هاشم وعبدالله إدريس الشريف وعطية بوسيف عبدالسلام ومحمد عبد لله سعد و مفتاح حمد الشيخي وصالح حامد الصويدق وكمال الشريف المرغني ونزار فرج حسن ورزق صالح هيوب وصالح أمطول أبسيس .

وقد عرض أثناء حفل التأبين العديد من الصور القديمة لهؤلاء الرياضيين التي تبين سيرتهم الرياضية داخل مؤسسة نادي الصقور .