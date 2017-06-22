أخبار ليبيا24- خاص

أقام مكتب الرياضة في بلدية المرج أمس الأربعاء احتفالية اختتام دوري القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تحصل عليها فريق السجل المدني.

وتم خلال الاحتفالية التي حضرها نواب المدينة عبدالمنعم بوحسن وسلطنة المسماري ونائب رئيس الهيأة العامة للشباب والرياضة خالد بوسلوم وعميد بلدية المرج المقدم وهبي أنور الرخ ورئيس المنشآت الرياضية وعدد من رؤساء الأندية بالمدينة تتويج الفريق الفائز ببطولة الدوري.

وتحصل فريق قطاع السجل المدني على الترتيب الأول متفوقا على فريق قطاع التعليم بفارق ركلات الترجيح.

يشار إلى أن عدد الفرق المشاركة في الدوري وصل إلى 16 فريق من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتم تقسيمها إلى أربع مجموعات ووصل عدد الأهداف المسجلة في الدوري 223 هدف.