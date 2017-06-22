أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير دائرة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط عيد حدوث المنصوري إن الوقود بنوعيه “البنزين والديزل” متوفر والنواقل تصل تباعاً ولاوجود لأية أزمة وقود وخاصة أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف المنصوري لـ”أخبار ليبيا24″ إن الناقلة أنوار أفريقيا غادرت الأربعاء رصيف شركة البريقة في طبرق بعد أن أفرغت حمولتها من وقود الديزل وتقدر الكمية بـ 30 ألف طن متري .

وأكد مدير الدائرة أن الناقلة ” هافانا هوب ” دخلت أمس الأربعاء إلى رصيف البريقة وهي تحمل على متنها كمية من وقود الديزل تقدر بـ 30 ألف طن متري .

وأشار المنصوري إلى وجود ناقلة على منطقة المخطاف تحمل وقود البنزين وسوف تدخل الرصيف بعد خروج ناقلة الديزل الراسية حالياً على الرصيف.

وأوضح مدير الدائرة أن شركة البريقة وعن طريق شركات النقل المحلية تقوم بتوصيل الوقود بصفة يومية إلى منطقة الحنيوة غرباً وإلى الكفرة والواحات جنوباً وإلى أمساعد شرقاً .