أخبار ليبيا24- خاص

أصدر المصرف المركزي قراراً بتمديد آخر موعد لقبول العملة المسحوبة من التداول للإصدار السادس من فئتي عشرة وخمسة دنانير إلى 28 سبتمبر 2017.

وشدد المصرف على أن تقوم المصارف التجارية بإيداع المبالغ المسحوبة فى حساباتها في المركزي خلال مدة لا تتجاوز 4 أسابيع من تاريخه.

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي كان أصدر في فبراير الماضي القرار رقم 1 لسنة 2017 بشأن سحب إصدارات عملة من التداولن على أن يكون آخر موعد لسحب العملة فى المصارف التجارية تاريخ 27 يونيو 2017 على أن تقوم المصارف التجارية بايداع المبالغ المسحوبة فى حساب المركزي خلال مدة لا تتجاوز 4 اسابيع من تاريخه .

يشار إلى أن الاصدار السادس من العملة هو الإصدار الذى يحمل الرقم 6 فى بداية كل رقم تسلسلي من الأرقام المطبوعة على الأوراق النقدية .