أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية النقيب احمد المسماري إن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة تستعد للانتقال إلى مدينة بنغازي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المسماري – بذلك تكون وزارة الداخلية أول وزارة تنتقل إلى بنغازي بعد قرار الحكومة الانتقال إليها بكامل وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها.

وتابع أن وكيل عام وزارة الداخلية العقيد عادل عبدالعزيز وجه الشكر لأهالي مدينة البيضاء الذين احتضنوا الحكومة ووزارة الداخلية طيلة الأعوام الثلاثة الماضية.

وأكد رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن أعمال الصيانة لمقر الوزارة الذي سيعلن عن موقعه لاحقا شارف على الانتهاء وقد جاءت هذه الخطوة لتعزيز دور الأمن في المدينة وحماية ظهر القوات المسلحة التي حررت المدينة من قبضة الإرهاب وتستعد لملاحقته في أماكن أخرى من البلاد.