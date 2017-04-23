أخبار ليبيا 24 – خاص

اشتكى رئيس وحدة الإصلاح والتأهيل بمدينة طبرق الرائد حسين عبدالقادر الدرسي في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 من الظروف الصعبة التي يعيشها السجناء الموجودن بالسجن والبالغ عددهم 110 سجين .

وأضاف الدرسي إن وضع السجناء سيئ وصعب جداً من حيث دورات المياه والمنامة، ومعاناتهم من إنفلات المياه السوداء التي –بحسبه- أصبحت مشكلة تؤرق السجناء والجنود المسؤولين على السجن وذلك رغم “الزيارات المتكررة من المسؤولين ووعود التي لم تتحقق” .

وأوضح الرائد إن السجناء تختلف جنسياتهم وأحكامهم والتهم المنسوبة إليهم ” لدينا مصريون وسودانيون وتشاديون أغلبهم ضبطوا كمهاجرين غير شرعيين ومنهم من هو متهم في قضيا مختلفة وتحال إلينا هذه القضايا من النيابة العامة وهم ثلث السجناء أما البقية فهم سجناء ليبيون “.

واشتكى رئيس وحدة الإصلاح والتأهيل بطبرق من ا السجن ضيق وغير مؤهل ليكون سجنا، موضحا أن هناك مبنا ملاصقا للسجن تحت الإنشاء منذ العام 2014 ولم يكتمل حتى الآن رغم أن العقد المبرم مع المقاول يقضي بانجازه خلال 6 أشهر.

وتابع “هذا السجن يطلق عليه سجن مفتوح وهو لذوي الأحكام الخفيفة الذين يتم توقيفهم أقل من سنة أما الأحكام الثقيلة وهي أكثر من سنة فيحال المتهمون بها إلى سجون قرنادة والكويفية .

ونوه “طالبنا المسؤولين باجراء تطعيم صحي للسجناء والجنود المكلفين وهذا لم يتم هذا ونحن في خطر محدق من إنتقال الأمراض من بعض السجناء الذين ربما يحملون أمراض معدية إلى الجنود المكلفين الذين ليس لهم ذنب إلا عملهم داخل السجن .”

وختم بالقول “لدينا ورديات كل وردية بها حوالي 25 شرطي محرومين من الرعاية الصحية والإهتمام وسجن طبرق مهمش منذ سنوات رغم مطالبتنا الكثيرة من كل المسؤولين الذين زاروا السجن والذين لم يوفوا بوعودهم التي وعدونا بها”.