أخبار ليبيا 24 – خاص

يستقبل ملعب طرابلس الدولي، اليوم الاحد، مباريات بطولة الأهلي طرابلس الوديّة لكرة القدم، في جولتها الثانية وذلك بإجراء مباراتين تجمع الأولى الأخضر ومنافسه السويحلي، في تمام الـ3 عصرًا فيما يستقبل مستضيف البطولة الأهلي طرابلس نظيرة النصر في المباراة الثانية على تمام الساعة 5 مساءً وستقام المباراتان على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

وسيخلد فريق المدينة الى الراحة خلال الجولة الثانية، بينما يخوض فريق النصر القادم من بنغازي أولى مبارياته خلال منافسات البطولة.