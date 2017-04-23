أخبار ليبيا 24 – خاص
يستقبل ملعب طرابلس الدولي، اليوم الاحد، مباريات بطولة الأهلي طرابلس الوديّة لكرة القدم، في جولتها الثانية وذلك بإجراء مباراتين تجمع الأولى الأخضر ومنافسه السويحلي، في تمام الـ3 عصرًا فيما يستقبل مستضيف البطولة الأهلي طرابلس نظيرة النصر في المباراة الثانية على تمام الساعة 5 مساءً وستقام المباراتان على أرضية ملعب طرابلس الدولي.
وسيخلد فريق المدينة الى الراحة خلال الجولة الثانية، بينما يخوض فريق النصر القادم من بنغازي أولى مبارياته خلال منافسات البطولة.
ويتصدر جدول ترتيب البطولة فريق الأخضر برصيد 3 نقاط بعد حصده لنقاط الفوز أمام فريق الأهلي طرابلس في الجولة الأولى بهدف المدافع ناصر بن دله فيما تتساوى في الترتيب الثاني فرق السويحلي والمدينة بنقطة واحدة لكل فريق بعد تعادلهما في افتتاح البطولة ايجابياً بنتيجة 1-1 .
ويشارك في منافسات بطولة الاهلي طرابلس الوديّة 5 فرق من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وهي الاهلي طرابلس المستضيف والمدينة والنصر والاخضر والسويحلي.