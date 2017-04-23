أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل يومي للاستحقاقات المحلية.

وقال مسؤول الإعلام بنادي الهلال حاتم العرفي إن مدرب الفريق رضا عطية باشر في اختيار اللاعبين الاساسيين الذين سيعتمد عليها خلال المنافسات الدوري المنتظر انطلاقة

وأضاف العرفي في تصريحات لـ “أخبار ليبيا 24” أن تركيز رضا عطية سيكون على الاسماء الشابة.

وعن الغيابات اوضح أن كل اللاعبين يتواجدون في التدريبات اليومية باستثناء اللاعب عبد السلام الفيتوري و اللاعب هويدي زقلام حيث يواصلات العلاج بمصر .

ولعب الهلال الخميس الماضي مباراة ودية حقق فيها الفوز على شمال بنغازي 1-0 بهدف المحترف علي امادو .