أخبار ليبيا24- خاص

نفى رئيس مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية النقيب أحمد ضو الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن القبض على مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية عبدالسلام الزريدي.

وأكد ضو لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه لأخبار التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة تحمل اسم وزارة الداخلية -الحكومة المؤقتة لا صحة لها مشددًا على كافة المواطنين التأكد قبل نشر أية معلومات.

وتابع رئيس مكتب الإعلام الأمني “نحن كمكتب إعلام أمني في وزارة الداخلية نعلم جيداً من وراء هذه الأخبار التي أُريد بها مصالح شخصية وتشويه لأشخاص بعينهم”.

تجدر الإشارة إلى أن صفحة على موقع فيسبوك تحمل اسم وزارة الداخلية – الحكومة المؤقتة نشرت خبر القبض على مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية عبدالسلام الزريدي وايداعه السجن بتهمة التلاعب في قرارات التعيينات الأخيرة.